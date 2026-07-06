Rescatan a adolescente que amenazaba con quitarse la vida en la colonia Veteranos

Un adolescente de 16 años fue rescatado por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia luego de que amenazara con privarse de la vida al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Siqueiros y Genaro Vázquez, en la colonia Veteranos.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente había consumido algunas sustancias antes del incidente. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, personal del grupo K-9 y paramédicos de URGE, quienes permanecieron por más de una hora dialogando con el menor para intentar convencerlo de salir del inmueble.

Durante la intervención, el adolescente se autolesionó con un arma blanca en el cuello, brazos y pecho. Finalmente, un elemento del grupo K-9 logró someterlo para que recibiera atención médica. Posteriormente fue abordado a una ambulancia de URGE y trasladado a un hospital, con apoyo y resguardo de agentes municipales.