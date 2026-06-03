Américo Villarreal rechaza acusaciones de ‘Los Angeles Times’ y exige pruebas

Ciudad Victoria, Tamps. El gobernador de Américo Villarreal Anaya rechazó de manera categórica los señalamientos publicados por el diario Los Angeles Times, al asegurar que se trata de acusaciones “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia” que las respalde.

En un posicionamiento público difundido este martes, el mandatario estatal sostuvo que la publicación pretende presentar como hechos versiones que, afirmó, carecen de pruebas verificables y se sustentan únicamente en afirmaciones anónimas.

“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, expresó.

Villarreal Anaya rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales o actividades ilícitas y aseguró que no existe investigación, procedimiento judicial, imputación o comunicación oficial de autoridad alguna, ya sea en México o en Estados Unidos, que respalde los señalamientos difundidos por el medio estadounidense.

El gobernador también respondió a versiones relacionadas con su situación migratoria y afirmó que mantiene vigente su visa estadounidense.

“Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”, señaló.

Asimismo, aseguró que tampoco ha sido informado de investigación alguna por parte de autoridades estadounidenses y negó haber ingresado a ese país utilizando documentación distinta a la legalmente autorizada.

El mandatario tamaulipeco hizo un llamado al periódico que difundió la información y a los medios que la reproduzcan para que acompañen sus afirmaciones con pruebas.

“La verdad se acredita con hechos. Las acusaciones se sostienen con pruebas. Las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras”, sostuvo.

En su mensaje, Villarreal Anaya enmarcó la controversia como parte de una narrativa basada en rumores y afirmó que su administración continuará enfocada en temas de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, salud e inversión.

El pronunciamiento se dio en medio de la atención generada por la publicación del diario estadounidense, cuyas afirmaciones fueron rechazadas en su totalidad por el titular del Ejecutivo estatal, quien insistió en que su actuación pública se ha conducido dentro de la legalidad, con transparencia y respeto a las instituciones.

“Seguiremos trabajando todos los días por la seguridad, el bienestar, la inversión y las oportunidades que merecen las familias tamaulipecas”, concluyó.