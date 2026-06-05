Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, muestra su visa y amaga con acciones legales contra ‘LA Times’

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, mostró su visa estadunidense este viernes durante una conferencia en la que amplió su posicionamiento sobre la publicación de Los Angeles Times que afirma que hay una investigación en Estados Unidos en su contra por tráfico de combustible (huachicol).

El mandatario no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra el diario o solicitar derecho de réplica. A pregunta expresa de un reportero dijo que esto lo analizará su equipo.

Reiteró que las acusaciones en su contra carecen de pruebas, al tiempo que aseguró que enfrenta la controversia con la certeza de una trayectoria construida en la legalidad.

“Tengo la conciencia tranquila”, sostuvo el mandatario estatal al dirigir un mensaje a los tamaulipecos y al pueblo de México, en el que rechazó nuevamente cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Villarreal señaló que decidió ampliar la postura fijada el miércoles debido a que considera necesario responder “con la verdad” cuando se busca presentar como hechos afirmaciones que, dijo, no están respaldadas por evidencia verificable.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones contenidas en el reportaje publicado por Los Angeles Times, afirmó.

Captura de pantalla video del Gobierno de Tamaulipas

El Gobernador sostuvo que las versiones difundidas están construidas sobre fuentes anónimas, testimonios sin corroborar y especulaciones que, aseguró, pretenden adquirir carácter de verdad únicamente por haber sido publicadas en un medio de comunicación.

“La verdad no se construye con insinuaciones”: Américo Villarreal

“La verdad no se construye con insinuaciones. La verdad se demuestra con pruebas”, expresó.

Dentro de su mensaje, el mandatario abordó de manera particular las referencias que lo relacionan con presuntas actividades de tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol y sacó de su bolsillo la VISA americana.

“Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente. Jamás he participado, promovido, protegido ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”, sostuvo.

Villarreal defendió además su trayectoria profesional, recordando que durante décadas ejerció como médico especialista en cardiología antes de incorporarse a la vida pública.

“Durante décadas ejercí mi profesión como médico especialista en cardiología, dedicado al cuidado de la salud, a la atención de mis pacientes y al servicio de las personas. A mi trabajo profesional, a mi esfuerzo y a una vida construida con honestidad debo todo lo que he logrado”, afirmó.

El Gobernador sostuvo que su patrimonio y desarrollo profesional provienen de una carrera construida en el ejercicio de la medicina y no de actividades ilícitas.

“No a actividades ilícitas. No a intereses oscuros. No a organizaciones criminales”, expresó durante el pronunciamiento.

Finalmente, Villarreal aseguró que los tamaulipecos conocen su historia de vida y reiteró que continuará desempeñando sus responsabilidades al frente del Gobierno estatal mientras las acusaciones, afirmó, permanezcan sin sustento probatorio.