América pierde a Brian Rodríguez para el Clásico Capitalino ante Pumas

El Club América tendrá una baja importante para enfrentar a los Pumas de la UNAM, luego de confirmarse que el extremo uruguayo Brian Rodríguez no podrá participar en el Clásico Capitalino debido a una lesión muscular.

El futbolista, considerado uno de los elementos más destacados de las Águilas durante el torneo, presenta una lesión en el bíceps femoral izquierdo, situación que lo dejará fuera del encuentro ante el conjunto universitario.

La ausencia de Rodríguez representa un contratiempo para el esquema ofensivo del América, debido a su participación por la banda izquierda y su capacidad para generar oportunidades de peligro frente al arco rival.

Con esta baja, el equipo azulcrema deberá ajustar sus piezas para afrontar uno de los compromisos más esperados por su afición, en un duelo en el que buscará imponerse ante su acérrimo rival capitalino.

Información de Agencia Reforma