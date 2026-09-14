Alumnos de la UAEM exigen justicia para Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en presunto asalto

Cuernavaca, Mor. Estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exigieron al gobierno estatal, encabezado por Margarita González Saravia, justicia por el feminicidio de su compañera Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en esta institución.

Las y los alumnos, en su mayoría vestidos de negro, se reunieron este lunes en la cancha del ICE, ubicado en el Campus Chamilpa, donde estudiaba Claudia, quien cursaba el primer año, grupo C. La joven llegó a la UAEM en agosto pasado como parte de un intercambio académico y tenía previsto concluir su estancia en diciembre.

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En el centro de la cancha colocaron una butaca vacía con fotografías de Claudia y, alrededor, cientos de veladoras, ramos y una corona de flores. La escena recordó el homenaje realizado a Kimberly, cuya butaca vacía fue colocada frente al Palacio de Gobierno en marzo pasado, luego de que fuera localizada sin vida en las inmediaciones del Campus Chamilpa.

Durante el “Homenaje en silencio”, organizado por sus compañeros, el director del ICE, Rodrigo Velázquez, emitió un mensaje alrededor de las 11:00 horas. También participaron tres compañeras de Claudia, quienes compartieron recuerdos de la estudiante.

Posteriormente, los alumnos se trasladaron a la cancha, donde se realizó un pase de lista. Al escuchar el nombre de Claudia Tacoronte Aguilera, sus compañeros respondieron “¡presente!”, algunos entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Al acto se sumaron cientos de estudiantes del ICE y de otras facultades de la UAEM.

Algunas alumnas exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia y a la Fiscalía General del Estado (FGE) frenar los feminicidios contra estudiantes universitarias al señalar que ya van varios feminicidios de universitarias durante la presente administración de Margarita González.