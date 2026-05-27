Alerta Protección Civil por incremento de las temperaturas en territorio estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las próximas horas se prevé la presencia de fuertes vientos y un aumento significativo en las temperaturas máximas en gran parte de la entidad.
Para esta noche se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Tamaulipas y #SanLuisPotosí, además de la posible formación de #Torbellinos o #Tornados en zonas de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas. Ésta y más información consúltala en https://t.co/nfvgEO2lY8 pic.twitter.com/axPu5bSdVP
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 27, 2026
Para este miércoles, se sumará a estas condiciones la presencia de un sistema frontal fuera de temporada en el sur de Estados Unidos y divergencia en altura.
Las temperaturas máximas que se esperan son: 35°C para Chihuahua,
Delicias, Camargo y Ojinaga, mientras que la zona serrana continuará con
mínimas de 1°C en Creel y 2°C en Temósachic.
Las rachas de viento rondarán en los 55 km/h en municipios como Janos, San
Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Allende y San Francisco de Conchos.