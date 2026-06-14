Alemania golea a Curazao en el debut mundialista de los caribeños

La selección de Alemania impuso su superioridad este domingo en el estreno del Mundial 2026 contra Curazao, a la que goleó por 7-1 con los tantos de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck y Kavi Havertz, en el primer tiempo, y de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y de nuevo Havertz, en el segundo.

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Curazao logró empatar el 1-0 en el minuto 21, por medio de Livano Comenencia, que anotó el primer tanto de la historia de su selección en un Mundial, pero luego recibió cinco tantos del conjunto germano, campeón cuatro veces de esta competición y cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

Tras el gol tempranero de Alemania, Curazao no bajó los brazos, reaccionó y encontró el empate 1-1 gracias a Livano Comenencia, autor del primer gol de la historia de la selección caribeña en una Copa del Mundo.

Esta es la tercera vez que Alemania marca 7 o más goles en un partido de la Copa Mundial de la FIFA desde 2002 (8 contra Arabia Saudita en la fase de grupos de 2002 y 7 contra Brasil en la semifinal de 2014). Todos los demás equipos, en conjunto, solo lo han logrado dos veces (Portugal en 2010 y España en 2022).

La selección con más goles en los Mundiales

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en la que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

¿Qué sigue para Alemania y Curazao en el Mundial 2026?

Alemania enfrentará a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E, mientras Curazao va ante Ecuador, ambos partidos el sábado 20 de junio.