Alcalde de Río Bravo asegura que escapó de sus secuestradores tras permanecer 12 horas privado de la libertad

Entre aplausos, el alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, volvió a su municipio luego de haber sido secuestrado este domingo mientras transitaba por una autopista de Zacatecas.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado arribó la noche de este 8 de noviembre al municipio tras ser localizado con vida en un operativo federal

“Estoy cansado, pero nada más. El secretario García Hafuch nos apoyó bastante”, dijo ante medios luego de ser cuestionado sobre si reiniciará labores en el municipio este lunes.

Ante medios, contó que logró escapar de sus captores luego de una distracción tras su captura. Señaló que fue llevado a un potrero, de donde logró escapar.

Almaraz Maldonado permaneció secuestrado más de 12 horas, luego que la noche del 7 de noviembre trascendió su plagio y fue anunciada su liberación la tarde de este domingo.

Al respecto, Harfuch publicó una fotografía del edil a bordo de un vehículo de la Policía de Acción y Reacción del estado de Coahuila, acompañado de elementos de seguridad, aunque no precisó las circunstancias de su desaparición.

El titular de la SSPC informó que su localización se realizó gracias a la colaboración de instancias federales en coordinación con autoridades de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.