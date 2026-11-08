Maru Campos convive con trabajadores de la obra del Paso Inferior de Tecnológico y Los Arcos

La gobernadora Maru Campos llevó burritos y refrescos a los trabajadores que realizan la construcción del Paso Inferior de avenidas Tecnológico y Los Arcos, como signo de agradecimiento y reconocimiento a su esfuerzo.

Aprovechó su visita a la zona para convivir con ellos y escuchar su experiencia de colaborar con este tipo de proyectos, que cambiará la vida de miles de chihuahuenses que viven en la zona norte de la capital.

Acompañada del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez y de la diputada local, Nancy Frías, la mandataria repartió el alimento e hizo pasar una tarde amena a la cuadrilla en turno.

“Siéntanse bien orgullosos de lo que están trabajando, porque es una obra que es muy esperada por los chihuahuenses”, expresó la titular del Ejecutivo, quien agradeció por su dedicación y por el esfuerzo que hay detrás de este proyecto.

Maru Campos sostuvo un breve encuentro con estudiantes que realizan sus práticas profesionales en el área de ingeniería civil, quienes le hablaron sobre su experiencia y formación académica.

La Gobernadora los animó a continuar con su preparación, aprovechar esta etapa de aprendizaje y trabajar por sus metas profesionales.

La construcción del Paso Inferior se desarrolla con una inversión de 179 millones 961 mil 758 pesos y una intervención de 336 metros.

Los trabajos incluyen adecuaciones en intersecciones y retornos, drenaje pluvial, señalamiento, seguridad vial, mejoramiento de banquetas y alumbrado, entre otras acciones.