“Esto es inaceptable”: Checo Pérez explota contra su equipo

Checo Pérez explotó contra Cadillac después de sufrir una nueva falla de sus mecánicos durante una detención en pits que superó los ocho segundos. “Esto es inaceptable. Increíble”, reclamó por la radio, en una carrera que terminó en la decimoctava posición y que volvió a dejar expuestos los problemas del equipo estadounidense.

La primera parada de Checo Pérez en Interlagos llegó al final de la vuelta 15 y volvió a convertirse en una pesadilla para el piloto mexicano. El tapatío ingresó al callejón de pits, pero sus mecánicos fallaron nuevamente en el cambio de neumáticos y le hicieron perder segundos valiosos en una carrera en la que ya se encontraba en la última posición.

A diferencia del Gran Premio de México, donde marchaba en el lugar 14, esta vez Pérez ocupaba la vigésima posición. En Fórmula 1 cada segundo cuenta, especialmente cuando se trata de una detención en boxes, pero Cadillac volvió a evidenciar problemas en uno de los momentos clave de la carrera.

La desesperación del mexicano fue evidente. Su primera detención se extendió por más de ocho segundos debido a un problema con la rueda delantera izquierda. Los mecánicos tuvieron que realizar dos intentos para poder retirarla y completar el cambio de neumáticos.

Mientras el equipo trabajaba para solucionar el problema y devolverlo a pista con el compuesto blando, Checo golpeaba el volante en repetidas ocasiones. La espera terminó por colmar la paciencia del piloto de Jalisco, quien no se guardó nada y recriminó directamente a sus ingenieros a través de la radio.

“Esto es inaceptable. Increíble”, expresó Pérez con un tono de evidente molestia, repitiendo el reclamo en más de una ocasión.

La segunda detención tampoco fue precisamente una buena noticia para el mexicano. Aunque Cadillac consiguió reducir el tiempo respecto a su primera visita a boxes, nuevamente quedó lejos de los registros de los equipos más rápidos y volvió a comprometer parte de su carrera.

Pérez terminó el Gran Premio de Brasil en la decimoctava posición y, a diferencia de otras carreras, no dedicó palabras de agradecimiento ni envió un mensaje de ánimo. La molestia por lo sucedido en boxes se mantuvo durante las más de 50 vueltas posteriores a su primera detención.