Muere en el hospital el autor del tiroteo masivo en Cracovia

El autor del tiroteo masivo en la ciudad polaca de Cracovia ha muerto en el hospital la madrugada de este lunes, informó la Policía local.

Identificado por la prensa local como Michal Oksinski, de 24 años, el agresor mató a 6 personas y dejó 15 heridos al abrir fuego el pasado sábado en la Plaza del Mercado de la urbe. Uno de los heridos, un agente de policía que participó directamente en la detención del atacante, permanece en estado grave tras despertar del coma.

La Fiscalía polaca calificó el tiroteo mortal como “acto terrorista”. Antes del atentado, Oksinski mató a sus padres y a su hermana. En su domicilio fueron hallados los 3 cuerpos sin vida de sus familiares.

Los motivos de su ataque todavía se desconocen. Según el ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, todo indica que “tenía puntos de vista muy muy radicales” y “estaba fascinado con ideologías de extrema derecha”.