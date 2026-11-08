Ya se encuentra disponible la convocatoria del programa “Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución Mexicana 2026”

_-Consulta la convocatoria completa en: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 08 de noviembre de 2026.–*_ El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a las personas descendientes consanguíneas en línea recta hasta el segundo grado de Veteranos de la Revolución, reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a participar en la convocatoria del programa “Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución 2026”, que otorga un apoyo económico en reconocimiento al legado de quienes participaron en este acontecimiento histórico.

El registro se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de manera personal, en el Departamento del Club del Abuelo, ubicado en calle Segunda número 4, colonia Centro. El horario de atención será de lunes a jueves, de 8:30 a 15:30 horas, y el viernes 13, de 8:30 a 14:00 horas. Las personas interesadas deberán presentar en original y dos copias legibles los siguientes documentos:

● Solicitud de ingreso dirigida al titular de la Presidencia Municipal, firmada y con nombre completo, domicilio y teléfono.

● Carta de reconocimiento de la SEDENA, con vigencia de 2016 a la fecha. En caso de no contar con ella, podrán presentar documentos que acrediten el parentesco, sujetos a valoración del Comité de Validación.

● Acta de defunción del veterano.

● Acta de nacimiento de la persona solicitante.

● Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua o carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal, con antigüedad no mayor a tres meses.

● Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o predial), con antigüedad máxima de tres meses.

No se aceptará documentación incompleta o extemporánea y el número de personas beneficiarias estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Los resultados se publicarán en las redes sociales oficiales de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación; las personas seleccionadas recibirán información sobre las fechas y el procedimiento para cobrar el apoyo. Con este programa, el Gobierno Municipal reconoce a quienes formaron parte de la Revolución Mexicana y mantiene viva la memoria de su legado entre las nuevas generaciones.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 614 200 4800, extensión 6510, o acudir al Departamento del Club del Abuelo, en los horarios establecidos.