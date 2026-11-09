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Sorprenden a tres jóvenes paseando con un león dentro de un vehículo en Aguascalientes

Un cachorro de león africano de unos ocho meses fue descubierto asomándose por la ventana de una camioneta Ford F-150 en Aguascalientes (México).

Los tres hombres de 29, 22 y 21 años que transportaban al animal fueron detenidos al no poder acreditar su posesión ni procedencia legal.

El felino quedó bajo custodia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras la Fiscalía investiga el caso.

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