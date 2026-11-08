Ofrece IMPAS terapia de lenguaje para mejorar la comunicación de personas de todas las edades

_-Pueden solicitar información al 072, extensión 2548_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de noviembre de 2026.-*_ Para apoyar a quienes presentan dificultades en el habla, la pronunciación, la comprensión o la expresión del lenguaje, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), ofrece terapia de lenguaje a personas de todas las edades.

El servicio brinda atención especializada para desarrollar, recuperar o fortalecer las habilidades de comunicación. Mediante ejercicios y actividades adaptados a las necesidades de cada paciente, se busca facilitar su comunicación en la vida cotidiana.

Las personas interesadas pueden solicitar información al 072, extensión 2548, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, o acudir a las instalaciones del IMPAS, ubicadas en calle Mariano Irigoyen y avenida Independencia número 2016.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a conocer este servicio, que contribuye a que las personas puedan expresarse, relacionarse y desenvolverse con mayor confianza.