Sistema frontal 4 mantendrá pronóstico de lluvias, nublados y bajas temperatura durante este lunes

Este lunes, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4 sobre el norte, noreste y centro del país, una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío y posibles bancos de niebla en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a nublado.
#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/PRTdB0tWUN
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2026
Vientos de 5 a 15 km/h. Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas centro, sur y sureste, incluye: San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende y San Francisco de Conchos.
Asimismo, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur, sureste y noreste, incluye: Buenaventura, Flores Magón, Namiquipa, Carichí, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Delicias, El Tule, López, Coronado, Jiménez, Camargo, La Cruz, El Oasis, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 16/10, Juárez 19/10, Janos 17/8, Madera 14/2, Temósachi 16/1, Cuauhtémoc 13/6, Ojinaga 20/14, Delicias 18/12, Camargo 19/12, Jiménez 20/13, Parral 16/10, Creel 14/1, Chínipas 29/15, Guachochi 15/1, El Vergel 14/-1.