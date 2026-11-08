Apoya Unidad Especializada de Género a víctimas y colabora en la búsqueda de personas desaparecidas

_-La Unidad Especializada de Género brinda acompañamiento desde el primer contacto y colabora con las fiscalías en la localización de personas_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de noviembre de 2026.-*_ Para brindar atención oportuna a víctimas de agresión sexual y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con la Unidad Especializada de Género, integrada por policías capacitados para intervenir en este tipo de situaciones y brindar acompañamiento a quienes lo necesitan.

Esta unidad trabaja en coordinación con los agentes que atienden los reportes de emergencia, a quienes brinda apoyo para aplicar los protocolos correspondientes y procurar que las víctimas reciban orientación y atención adecuada desde el primer contacto.

En los casos de agresión sexual reportados al 9-1-1, los policías de despliegue acuden al lugar y, cuando se advierte la posible comisión de un delito, dan aviso a la autoridad competente. A partir de esta intervención, el personal especializado puede brindar apoyo en situaciones de crisis, orientar a la víctima sobre los pasos a seguir y facilitar su canalización a los servicios que requiera.

Es importante destacar que esta orientación y acompañamiento pueden brindarse incluso antes de que la víctima presente una denuncia formal, con el propósito de que cuente con apoyo desde el momento en que solicita ayuda.

Por otra parte, en casos de desaparición o no localización de personas, la unidad colabora a solicitud de las fiscalías especializadas, mediante entrevistas a personas que puedan aportar información, revisión de grabaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua y participación en recorridos de búsqueda.

La información recabada durante estas intervenciones es remitida al Ministerio Público para que sea integrada a las investigaciones y se dé seguimiento a las diligencias correspondientes.

De esta manera, la Unidad Especializada de Género contribuye a fortalecer la atención policial en situaciones que requieren sensibilidad, preparación y coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.

Ante cualquier emergencia, la DSPM recuerda a la ciudadanía que puede solicitar apoyo a través del 9-1-1.