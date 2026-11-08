El Universal desmiente nota falsa y prepara acciones legales

El periódico nacional El Universal ha confirmado que la publicación difundida en redes sociales, la cual señala supuestas irregularidades por parte de Santiago de la Peña con el uso de recursos públicos, es totalmente falsa.

Ante esta suplantación y el uso indebido de su imagen institucional, directivos del medio han señalado que ya se están tomando cartas en el asunto para iniciar los procesos de investigación correspondientes y entablar las acciones jurídicas necesarias contra quienes resulten responsables.

La nota fue difundida en días pasados señalando al actual secretario general del Estado y actual aspirante a la alcaldía de Chihuahua, Santiago de la Peña.

El tema estará en manos de la autoridad correspondiente para desahogar el asunto, por el momento se informa que no existe tal nota en el periódico nacional.