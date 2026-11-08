Brinda Desarrollo Humano acompañamiento y apoyos a familia afectada por explosión

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) ha dado seguimiento a las necesidades de la familia afectada por una explosión ocurrida en su domicilio, ubicado en la colonia Pedro Domínguez, en la ciudad de Chihuahua, con el propósito de brindarles apoyo y acompañamiento ante esta difícil situación.

El titular de la dependencia estatal, Jesús Carrillo, informó que, desde el momento de la tragedia, personal de la Dirección de Cohesión Social se acercó a la familia para conocer sus necesidades, ofrecerles atención y mantener comunicación directa para dar seguimiento a su situación.

Como parte de esta atención, se les entregaron apoyos emergentes para que cuenten con artículos indispensables, entre ellos materiales de limpieza, colchonetas, almohadas y cobertores.

Asimismo, se les brindó acompañamiento para ayudarles con los gastos funerarios, tras el lamentable fallecimiento de una de las niñas de la familia.

Carrillo señaló que el personal de la dependencia ha mantenido contacto con sus integrantes para conocer sus necesidades y dar continuidad a la atención, más allá de la entrega inicial de apoyos.

El secretario reiteró que la SDHyBC permanecerá atenta a su situación para identificar otros requerimientos y gestionar