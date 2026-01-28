Agreden a chofer de camión maquilero y provoca choque contra negocio en la colonia Valle de la Madrid

Chihuahua.– La tarde de este miércoles se registró un hecho violento en el cruce de las calles Buena Vista y JJ Calvo, en la colonia Valle de la Madrid, luego de que dos sujetos armados con tubos agredieran al conductor de un camión de transporte maquilero.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión circulaba sobre la calle JJ Calvo cuando fue interceptado por los agresores, quienes comenzaron a golpear la unidad y al chofer. A consecuencia del ataque, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un local de venta de carnitas.

El choque provocó el derribo de barras de contención, además de daños en la cortina metálica del establecimiento y en un carrito de comida que se encontraba en el interior del negocio. En el lugar se registraron daños materiales de consideración; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Paramédicos de la Policía Municipal acudieron al sitio y brindaron atención médica al chofer del camión, quien presentó crisis nerviosa, sin requerir traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente al accidente de tránsito, mientras que agentes de la Policía Municipal levantaron el informe por la agresión al conductor y realizaron recorridos en la zona para intentar ubicar a los responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.