Agentes municipales aseguran a dos hombres con porciones de aparente cristal

En dos hechos diferentes, policías municipales del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, detuvieron a dos hombres por probables delitos contra la salud al encontrarles porciones de una sustancia de características similares a la droga conocida como cristal.

En la zona Oriente de la ciudad se localizó por parte de policías del GOM a Walter Francisco H. N., de 31 años de edad sobre la avenida Equus, a quien se le aseguró un arma blanca y una bolsa con varias porciones de aparente cristal, por lo cual fue detenido.

De igual manera, en Paseos del Azteca y Paseos de Falabella, agentes de motocicleta aseguraron a Felipe O. L., de 67 años, con una bolsa supuestamente de cristal y por tal motivo fue trasladado a comandancia Sur para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.