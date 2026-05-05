Afirma Rubio que ofensiva militar contra Irán ha terminado

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington, el martes 5 de mayo de 2026. Crédito: AP

Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán, declaró esta tarde el Secretario de Estado, Marco Rubio, lo que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso casi un mes después del inicio de un frágil alto el fuego.

“La operación ha terminado -Epic Fury- tal como el Presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase”, aseguró Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

El Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

Marco Rubio enfatizó que la medida para dar apoyo militar a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz cerca de Irán es una “operación defensiva”, diciendo que Estados Unidos sólo disparará si se le dispara.

“Solo estamos respondiendo si es atacado primero”, informó Rubio. Esta es una operación defensiva. No se puede permitir que el régimen iraní dicte quién usa esta vía fluvial vital”, agregó.

La violencia estalló ayer después de que el Presidente Trump anunciara el ”Proyecto Libertad”, que describió como un esfuerzo humanitario para guiar a los barcos neutrales varados en el Golfo a través de Ormuz.