Advierte CEPC por condiciones climáticas variables en territorio chihuahuense

– Se prevén rachas superiores a los 55 km/h, tolvaneras, mañanas frescas y tardes calurosas que podrían alcanzar los 38°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que la aproximación del frente frío 42 a la frontera norte y noreste, en interacción con un canal de baja presión y una circulación anticiclónica, generará condiciones climáticas variables en territorio chihuahuense.

Este escenario favorecerá ambiente de frío a templado por la mañana y caluroso por la tarde; en la zona serrana las temperaturas se mantendrán frías, con cielo despejado a parcialmente nublado.

En municipios como Juárez, López, Coronado y Jiménez, se prevén rachas superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h), con probabilidad de tolvaneras.

Habrá además ráfagas de hasta 45 km/h en las regiones norte, centro-sur y sur del estado y de hasta 35 km/h en las zonas centro y noreste.

Se pronostican lluvias aisladas en Morelos y Guadalupe y Calvo, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas para esta tarde de hasta 32 y 34°C, particularmente en Ojinaga Delicias y Chihuahua.

Este martes dicho sistema frontal generará temperaturas frías en la Sierra Tarahumara, con mínimas de 0 y 2°C. Habrá rachas de 45 km/h en Ascensión y de 35 km/h en Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes y Parral.

Habrá temperaturas de hasta 38°C en Chínipas y de 36°C en Ojinaga; en Juárez y Chihuahua capital rondarán los 34°C.