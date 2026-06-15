Adulta mayor en scooter provoca fuerte caída en el Saarland Trofeo Junior en Alemania

Una adulta mayor que se desplazaba en un scooter de movilidad ingresó parcialmente al recorrido y provocó una caída múltiple durante la etapa final de la competencia juvenil de ciclismo en Alemania.

El incidente ocurrió el domingo 14 de junio de 2026 durante la etapa final del Saarland Trofeo Junior, cuando el pelotón circulaba a alta velocidad y la mujer, que se encontraba a un costado de la carretera, ingresó de forma repentina a la vía.

Un ciclista danés logró esquivarla por muy poco, pero el neerlandés Paul Vriesman impactó de lleno contra el scooter.

El hecho dejó a varios ciclistas tendidos sobre el asfalto, mientras el resto del grupo logró evitar el accidente y continuar la competencia.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, donde generaron reacciones por lo inusual del hecho y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del evento.

El propio Vriesman compartió el video en sus redes sociales, donde relató que, pese a lo aparatoso del accidente, no sufrió lesiones graves, aunque lamentó no haber podido concluir la competencia.

“Un accidente muy feo, pero parece que salí relativamente bien [sin lesiones importantes]. No pude terminar la carrera, cada etapa se sentía como un gran avance. Sin palabras sobre cómo puede pasar algo así”, escribió el ciclista.

El corredor también expresó su frustración por el desenlace, al señalar que se trataba de un momento importante en su progresión deportiva que terminó truncado por el accidente.

La competencia, que forma parte del calendario internacional juvenil de la Unión Ciclista Internacional (UCI), continuó pese al accidente y concluyó con la victoria del noruego Sindre Orholm-Lønseth en la clasificación general.

El Saarland Trofeo Junior es una de las pruebas más importantes del ciclismo juvenil en Europa y ha sido plataforma de desarrollo para futuros ciclistas profesionales.