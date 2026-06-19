Acuerdos legislativos-Extraordinario, el lunes-Loera vs Cruz, enésimo round-Alex y Reyes

Entre reuniones y cónclaves aquí y allá, ayer los partidos aliados en el Congreso del Estado lograron sacar adelante un documento base para armar lo que sería el dictamen general de la reforma electoral que se cocina en el Poder Legislativo. Las bancadas del PAN, PRI y MC que coordinan Alfredo Chávez, Arturo Medina y Francisco Sánchez, respectivamente, así como los representantes del PT, América Aguilar y del Verde, Octavio Borunda, crearon ese documento que aglomera las iniciativas en las que las cinco fuerzas políticas mencionadas están de acuerdo en aprobar y dejaron fuera los temas polémicos que habían provocado diferencias entre los aliados, como lo fue la propuesta de los panistas de legislar respecto a la paridad de género en la gubernatura, misma que no está incluida en este gran acuerdo logrado entre azules, tricolores, naranjas, PT y PVEM, sin embargo, en lo que sí unieron fuerzas es en el blindaje de las elecciones en contra de la intervención criminal, el número de regidurías, el hecho de que los candidatos a alcaldes estén en la lista de regidores y en ponerle candados a la autoridad electoral para que en sus “reglas”, no suponga que puede legislar desde el Consejo General, entre otros puntos torales que serán analizados y debatidos en la reunión que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tendrá este viernes para, ahora sí, aprobar el sentido del dictamen de lo que será esta reforma electoral.

Y es que hoy a las 1 de la tarde, los integrantes de esa Comisión que preside Memo Ramírez, están citados para continuar con el proceso legislativo, en donde serán detallados los puntos de ese documento base aprobado ayer, mientras que a las 16 horas, la Diputación Permanente sesionará para llamar a un periodo extraordinario y ahí subir al Pleno este dictamen que siente bases y modifique algunas reglas para el próximo proceso electoral que iniciará en el mes de octubre de este año y tendrá su clímax el domingo 6 de junio de 2027. Así que sería el lunes cuando los diputados sesionen y voten esta reforma, esto a petición de la bancada de Morena, pues apenas y concluya la sesión, los legisladores morenistas comenzarán a alistarse para viajar a la Ciudad de México, en donde el martes estarán presentes en los registros de los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura. Prácticamente la totalidad de la bancada que coordina Cuauhtémoc Estrada acudirá a respaldar al alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con excepción de Óscar Avitia, cuya favorita es la senadora con licencia Andrea Chávez.

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Ya que mencionamos a los morenistas, quien de nueva cuenta volvió a criticar lo que ocurre en Ciudad Juárez con el ahora alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar y su grupo político, es el senador Juan Carlos Loera, el cual desde hace años ha sido el principal crítico del expanista que durante toda la década pasada y la actual, ha sido vinculado al exgobernador César Duarte y a la “derecha” chihuahuense. Es así que bajo ese contexto, Loera de la Rosa arremetió contra el hecho de que tras la licencia de Pérez Cuéllar, quien se quedó al mando del gobierno juarense es Héctor Ortiz Orpinel, otro expanista que ni siquiera es oriundo de Juárez, que fue coordinador de la bancada del PAN en la Legislatura del 2010 al 2013 y que en ese entonces trabajó muy de la mano con la fracción priista que coordinaba Enrique Serrano, aprobando prácticamente todo lo que en esos años ordenaba el Ejecutivo a cargo de Duarte Jáquez, hoy preso en el penal del Altiplano. Lo que hizo que el senador de Morena se cuestionara que si el próximo año ya será posible que “una mujer u hombre formad@ en la izquierda verdadera será posible que dirija en Juárez”, en clara alusión hacia él mismo, pues si algo es seguro, es que Juan Carlos Loera irá sí o sí en busca de la candidatura de Morena a la alcaldía juarense, lo que seguramente sacará chispas internas entre su grupo y el de la dirigente nacional Ariadna Montiel.

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Los que por fin limaron cualquier aspereza surgida en el pasado, son el dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alex Domínguez y el exgobernador José Reyes Baeza, los cuales se reunieron ayer a media mañana para refrendar la unidad tricolor y dejar a un lado las diferencias. Ahí, el exgobernador mostró su disposición de trabajar desde su trinchera en beneficio del PRI y de Chihuahua, de poner su experiencia en la creación de acuerdos y en la búsqueda de alianzas que permitan a la familia revolucionaria ser una fuerza política viva que impida la llegada de Morena al Gobierno del Estado. Y es que tanto Reyes como Alex están más que de acuerdo en mantener la alianza electoral con el PAN, a sabiendas de que si cualquiera de los dos partidos va solo en el próximo proceso, sería atomizar la lucha en contra del morenismo.

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Para no dejar algo en el tintero de la grilla, los que continúan con su activación territorial son los panistas de Chihuahua capital, por lo que este viernes a las 16 horas, los chaleco azules se activarán en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle Séptima, en donde como lo han venido haciendo en fines de semana pasados, promoverán las acciones de los gobiernos emanados de Acción Nacional y palparán el territorio, ya que a menos de un año de los comicios que definirán el futuro del estado, lo que menos deben hacer los panistas es dormirse en sus laureles y deben tomar las calles y colonias, si no quieren que los morenos y aliados les coman el mandado.