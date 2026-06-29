Accidente en carretera de cuota Ojinaga a Chihuahua deja dos personas sin vida

La noche de este domingo se registró un aparatoso accidente sobre la carretera de cuota Ojinaga–Chihuahua, a la altura del retén militar de La Mula, donde se reporta que dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para brindar atención y realizar las diligencias correspondientes.

El accidente se registró a las 20:30 horas sobre la carretera Ojinaga a Chihuahua a la altura del kilómetro 106 + 500 localizando un vehículo tipo sedán color blanco de la marca Ford Fusion, el cual al parecer el conductor perdió el control y se impactó contra la valla de protección que se ubica en la curva.

El lugar fue acordonado por las autoridades presentes, mientras paramédicos de las ambulancias realizaban los trabajos conducentes para atender a cuatro personas gravemente lesionadas que viajaban en el vehículo.

De momento la información obtenida es que las personas fallecidas son dos femeninas una de 30 y 19 años.