Acceso controlado en Cumbres II suspendido en tanto el Comité de Vecinos acredite requisitos de regularización

Medida administrativa derivada de denuncias ciudadanas y falta de respuesta a requerimientos oficiales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2026.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología informa que el procedimiento relacionado con el acceso controlado del fraccionamiento Cumbres II tiene origen en una denuncia ciudadana, mediante la cual se manifestaron inconformidades respecto a su operación y se solicitó su regularización conforme a la normatividad aplicable.

Durante el seguimiento del caso, se detectó que el acceso había operado durante un periodo sin contar con la autorización correspondiente, por lo que se iniciaron diversas acciones administrativas para encauzar su regularización.

Posteriormente, una segunda inconformidad ciudadana señaló posibles afectaciones a la movilidad y accesibilidad vial en la zona. Ante ello, la autoridad municipal estableció comunicación con el Comité de Vecinos, quienes sometieron el proyecto a consideración de los residentes.

Como resultado de las observaciones derivadas de ese proceso, se requirió al Comité la presentación de un proyecto técnico que permitiera continuar con el procedimiento de autorización. No obstante, pese a los plazos otorgados y a los múltiples citatorios y notificaciones emitidos por la autoridad municipal, no se ha recibido la información solicitada.

En consecuencia, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología determinó la suspensión temporal del acceso controlado como medida preventiva.

Dicha medida permanecerá vigente hasta llegar a un acuerdo y el cumplimento de los requisitos establecidos ante esta dependencia con el Comité de Vecinos.

Con el propósito de alcanzar una solución en beneficio de todos los residentes de la zona, la dirección se encuentra en disposición de sostener una reunión de mediación con las partes involucradas, a fin de orientar el proceso hacia el cumplimiento de la normatividad de desarrollo urbano.

Esta determinación se fundamenta en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, y forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para garantizar que este tipo de infraestructura opere bajo condiciones de legalidad, seguridad y orden.