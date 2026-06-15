Abanderan a selección de Matamoros que representará a México en torneo internacional de béisbol

Cd. Victoria, Tamps. La selección Senior de beisbol de Matamoros fue abanderada este lunes para representar a México en la Serie Latina que se disputará en Guayaquil, Ecuador, tras conquistar el campeonato nacional de la categoría en Veracruz.

El equipo, integrado por peloteros de la Liga Matamoros A.C., recibió el lábaro patrio de manos del Gobernador Américo Villarreal Anaya durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

En el mismo acto, autoridades estatales reconocieron a los atletas tamaulipecos que participaron en la Olimpiada Nacional 2026, donde la delegación estatal obtuvo 186 medallas, la cifra más alta para la entidad en la historia de la competencia.

De acuerdo con el Instituto del Deporte de Tamaulipas, las disciplinas de judo, atletismo y tiro deportivo concentraron la mayor cantidad de preseas.

Durante el evento, Villarreal Anaya aseguró que su administración mantendrá el respaldo a los deportistas de alto rendimiento y a los programas de infraestructura deportiva.

Como parte de la jornada, el Mandatario inauguró la rehabilitación de la cancha “Enrique Borja” y entregó uniformes a estudiantes del equipo de robótica Nix Lab que participarán en competencias internacionales en Corea del Sur.

La Secretaría de Bienestar Social informó que, en coordinación con la Federación, se han destinado más de 330 millones de pesos a infraestructura deportiva durante la actual administración, mientras que la Secretaría de Obras Públicas reportó inversiones superiores a 68 millones de pesos en la rehabilitación de 13 canchas en distintos municipios del estado.