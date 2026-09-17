A México le tomará una década  recuperar los niveles de calificación crediticia que ha perdido: IMEF

En medio de las dudas que hay en torno a si se logrará cumplir con la proyección que tiene el gobierno en cuanto a la reducción del déficit fiscal, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que México tardará hasta una década en lograr recuperar los tres niveles de calificación crediticia que ha perdido desde el 2018, siempre y cuando mantenga una tendencia de disciplina fiscal y crecimiento constante.

En videoconferencia de prensa, Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, indicó que las agencias calificadoras están atentas al Paquete Económico 2027 y las perspectivas que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que en el 2024 cerraron en un nivel histórico de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y cuya consolidación fiscal lenta ha prendido las alertas.

Recordó que, en el 2018, la agencia Moody’s tenía asignada una calificación para México de A3, la cual hoy en día se encuentra en un nivel de Baa3, es decir, tres escalones abajo. En el mismo periodo, Standard and Poor’s (S&P)la pasó de BBB+a BBB con perspectiva Negativa, mientras que Fitch Ratingsla modificó de BBB+ a BBB-.

“Todas las calificadoras reflejan el deterioro de las finanzas públicas y la falta de crecimiento que exacerba el apalancamiento de la nación (…) Los Criterios para 2027 con el respectivo paquete económico, sólo ofrecen una visión de corto plazo sin proponer acciones encaminadas a mejorar la situación fiscal estructural para los próximos años. Es, en ese sentido, solo un programa inercial que no va a la raíz de los problemas fiscales que tiene el país“, aseveró.

De esta manera, advirtió que ve poco probable que el gobierno pueda reducir el déficit fiscal de 4.8% del PIB del año pasado a 4.1% para el cierre de este, así como la meta de 3.9% que se planteó en el Paquete Económico para el siguiente año.

Estimados difíciles

De acuerdo con lo entregado hace unos días, el gobierno de Sheinbaum espera reducir el déficit fiscal en un año donde esperan una proyección de crecimiento entre 1.5 y 2.5%, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) —una de las razones por las cuales los RFSP no lograron reducirse a lo acordado el año pasado— necesitará todavía de apoyos por parte del gobierno federal.

Del lado del gasto público, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, se propone un gasto de 10 billones 636,488 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de apenas 1.1% real en comparación con lo aprobado para este año. En el caso de los ingresos públicos, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) proyecta recursos por 10.63 billones de pesos. De estos, 6.2 billones de pesos se obtendrán por ingresos tributarios, 3.9% más en comparación con lo aprobado este año.

En este sentido, el IMEF señaló que pese a que se muestra una moderación en las expectativas de crecimiento para el siguiente año, se continúan anticipando metas de consolidación fiscal que difícilmente se alcanzarán ante las variables estimadas.

“Por ejemplo, se muestra un alza en los ingresos de ISR de 7% real, lo cual supone que la economía estaría creciendo en forma dinámica. Pero a julio de este año, los ingresos por ISR reflejan una caída de 6% con un lento crecimiento del PIB. De igual manera, se proyecta que los ingresos por IEPS de gasolinas subirían 10%, quizá con la expectativa que se resuelva el conflicto en Medio Oriente y los precios de las gasolinas bajen, pero hoy día no hay indicios claros que eso sucedería en el corto plazo”, explicó la Presidenta.

Afectación por límite en deducciones

Respecto a la propuesta para modificar la Ley del ISR y así limitar las deducciones y pérdidas fiscales para empresas que tengan ingresos por arriba de 50 millones de pesos, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, indicó que esto podría afectar a las empresas que tienen bajos márgenes de utilidad, lo que podría provocar pérdidas de empleos, alzas de precios o hasta cierres de dichas empresas.

En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que las modificaciones propuestas se dieron ya que, luego de un análisis, se identificaron a 54,000 empresas que llevan cinco años sin pagar impuestos, específicamente el ISR, mientras que otras 129,000 han declarado pérdidas fiscales en los últimos tres ejercicios.

Además, negó que estas modificaciones al ISR fueran a afectar a las pequeñas y medianas empresas.