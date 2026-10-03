A 58 años de Tlatelolco, demandan abrir archivos del Ejército sobre masacre estudiantil de 1968

A 58 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco aún no se sabe cuántas personas murieron ni el número de heridos, por lo que ex líderes del movimiento de 1968demandaron que el Ejército haga públicos los expedientes en los que podría estar dicha información, porque fue “el único que agredió, el único que disparó, y quien contó los cadáveres y los recogió”.

Demandaron también que se lleve ante las autoridades judiciales a los responsables, aún si éstos ya han muerto, como los ex presidentes Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, entre otros.

En el mitin central, frente a Palacio Nacional, tras marchar desde la Plaza de las Tres Culturas, Félix Hernández Gamundi, histórico líder del Comité 68, expuso que si bien es imposible pensar en llevar a un proceso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “hay gentes con nombre y apellido que actuaron de alguna manera, que alguien dio una orden y muchas lo obedecieron”.

Recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pues así quedó establecido en un amparo ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024 por la familia del guerrillero Lucio Cabañas. “El Poder Judicial tiene obligación de continuar con los procesos llevando a tribunal a los presuntos responsables, estén vivos o hayan muerto. Esto quiere decir que se valen los juicios post-mortem”.

Jair Cabrera Torres

Exigen abrir archivos sobre Tlatelolco

Subrayó que esa resolución es de suma importancia porque los distintos gobiernos han apostado “a patear el bote para adelante, para varias cosas, para que se olvidara la agresión, para poder negar la acción de la justicia y para que los responsables se fueran muriendo y de esa manera no recayera la obligación y la responsabilidad sobre el Estado y las instituciones que habían desmantelado o estaban en proceso de destrucción”.

Hernández Gamundi resaltó que la exigencia de que la Sedena haga públicos todos los archivos sobre la guerra sucia, es una demanda que ahora también enarbolan las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, quienes piden que se les entregue más de 800 folios con información que pudiera ser relevante para dar con el paradero de los jóvenes.

Germán Canseco

Todos los documentos, dijo, “tienen que ser entregados ante las autoridades judiciales o ministeriales o a las dos. Pero no simular, que es lo que hemos tenido en 58 años, una simulación de la justicia y un extravío del Estado. Por eso, repito, justicia hoy para todos. Ni un desaparecido, ni una desaparecida más. Ni un proceso en contra del pueblo. Ni un proceso pendiente en favor de los criminales que han gozado de impunidad”.

En este sentido, Hernández Gamundi llamó a unir las luchas de Ayotzinapa, el magisterio, los mineros, sindicalistas, entre otros, porque “la demanda es única, es justicia”. Han pasado 58 años y “nos faltan miles de jóvenes, hombres y mujeres en todo el territorio nacional”.

Germán Canseco

El mitin se realizó mientras que grupos de personas con el rostro cubierto lanzaban petardos y con mazos intentaban derribar las vallas metálicas antimotines que resguardan Palacio Nacional, a lo que los integrantes del Comité 68 llamaron a “no caer en provocaciones”.

Mientras ello sucedía, se sumaron otras demandas a las planteadas por los ex líderes estudiantiles, como un alto a la “escalada de criminalización contra las normales rurales”, que se garantice el derecho a la educación y que México rompa relaciones con Israel por el genocidio en Gaza.

Asimismo, se guardó un minuto de silencio por los integrantes del movimiento de 1968 que han muerto, entre ellos Roberta Avendaño, Raúl Álvarez Garín y Mario Álvaro Cartagena.