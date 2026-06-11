Con lluvia incluida, aficionados celebran al Tricolor tras el debut del Mundial 2026

Ciudad de México. Dicen que nada puede contra el poder de la naturaleza, como quedó comprobado la tarde del jueves, cuando un intenso aguacero dio al traste con el júbilo desbordado de miles de aficionados que acudían a la Glorieta del Ángel de la Independencia a celebrar el triunfo del representativo nacional en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2026.

No había transcurrido ni media hora de concluido el juego cuando el poderío e Tláloc se apersonó sobre Avenida Paseo de la Reforma y obligó a suspender el espectáculo organizado por las autoridades para festejar este primer triunfo, disgregando hacia calles y comercios aledaños a esa jubilosa multitud que comenzaba a reunirse en el lugar. Al filo de las 16 horas el festejo sigue suspendido por las condiciones meteorológicas.

Foto: Yazmín Ortega Cortés

Nomás concluyó el encuentro inaugural en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 15:03 horas, y el Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de la atención y el deseo públicos.

Si durante los 90 minutos del juego entre el representativo nacional y los Bafana Bafana ya eran cientos los aficionados que se apostaban en el lugar, en cuanto concluyó, como de la nada o arte de magia, una marabunta humana comenzó a inundar el lugar.

Con el ánimo festivo, tras el triunfo del Tri por dos goles a cero, con lo que concluyó, una historia de malaria de siete juegos de inauguración sin conocer la victoria, cientos, miles de aficionados acudían en hordas a este icónico punto de reunión pública para celebrar.

Foto: Yazmín Ortega Cortés

Era una marea verde llena de frenesí y ánimo patriotero, a la que, en ese momento, ni la amenaza de lluvia lograba inhibir, mucho menos espantar. Súbitamente, la lluvia se hizo presente e impuso su ley haciendo correr hasta al más festivo y estoico.

A los pies del Ángel, en un escenario especialmente montado por las autoridades para la ocasión, un grupo femenino de mariachis llevaban el ánimo a tope. Se anunciaba también la participación de un grupo de danza folclórica y otras agrupaciones musicales.

En tanto, bajo la Columna de la Independencia varias decenas de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas se manifestaban pacíficamente con mantas y pancartas con fotografías de aquellos seres a quienes buscan, como lo habían hecho desde muy temprana hora.

Foto: Yazmín Ortega Cortés

El espíritu de fiesta es acaso más grande y que tras los 40 minutos de aguacero, esa multitudinaria turba humana volvió a reunirse para seguir con el festejo, ahora con más ánimo.

Foto: Yazmín Ortega Cortés

Foto: Roberto García Ortiz

Foto: Roberto García Ortiz

Foto: Roberto García Ortiz