10 aviones interesantes pero olvidados de la Segunda Guerra Mundial

Desde la distancia de seguridad de varias décadas, resulta cegadoramente obvio que muchos de los aviones lanzados al combate durante la Segunda Guerra Mundial eran peor que inútiles y nunca deberían haberse construido. Más raros y oscuros son hoy los grandes aviones que nunca llegaron a triunfar. Estos aviones potencialmente magníficos nunca tuvieron la oportunidad de brillar:

10: Martin-Baker MB3

Martin-Baker MB3

Los dos amigos James Martin y Valentine Baker llevaban diseñando aviones poco convencionales desde principios de la década de 1930. Desde el principio, creyeron que los aviones debían ser lo más sencillos posible.

El MB3 fue su respuesta a una necesidad de la RAF en tiempos de guerra de un caza rápido y fuertemente armado.

Los vuelos de prueba, que comenzaron en agosto de 1942, demostraron que era maniobrable, fácil de volar y rápido, con una velocidad máxima de 668 km/h. Sin embargo, en un vuelo realizado en septiembre de 1942 falló el motor y se estrelló, muriendo el cofundador de la compañía, el capitán Valentine Baker. Fue la muerte de Baker lo que motivó a Martin a centrarse en adelante sólo en los asientos eyectables, que la empresa sigue fabricando hoy en día.

9: Martin-Baker MB5

Martin-Baker MB5

Justo aspirante al mejor caza británico con motor de pistón jamás volado, el MB5 estaba bien armado con cuatro cañones, era muy rápido y tan fácil de mantener como su predecesor. También era fácil de volar y rápido, con una velocidad máxima de 740 km/h.

Lo único que le faltó al MB5 fue buena sincronización; voló por primera vez en mayo de 1944, justo cuando llegaba la era de los reactores y los británicos y estadounidenses ya tenían bastantes Spitfires y P-51.

8: Miles M.20

Miles M.20

La estructura del M.20 utilizaba madera en su totalidad para reducir al mínimo el uso del escaso aluminio, y el avión era sencillo de construir.

El M.20 no tenía sistema hidráulico, lo que significaba más espacio para un gran depósito de combustible y una gran cantidad de munición.

Las pruebas revelaron que el M.20 era más lento que el Spitfire pero más rápido que el Hurricane, y su alcance era aproximadamente el doble que el de cualquiera de los dos.

7: Douglas XB-42 Mixmaster

Douglas XB-42 Mixmaster

El XB-42 era tan rápido como el Mosquito británico pero podía transportar el doble de carga de bombas.

Mientras tanto, la versión actualizada XB-42A tenía motores mejorados y una velocidad máxima de 785 km/h y una autonomía de 7644 km.

El Mixmaster era magnífico, aunque el XB-42 necesitaba kilómetros de hormigón liso y plano debido a su limitada distancia al suelo.

Cuando terminó la guerra, los estadounidenses podían permitirse esperar la inevitable llegada del bombardero a reacción.

6: Dornier Do 335

Dornier Do 335

El Do 335 adoptó una configuración “push-pull” bastante extraña, con ambos motores montados en el fuselaje. El motor delantero está en la ubicación tradicional. El motor de popa está montado en el centro y está conectado a una hélice de empuje de popa con un eje de transmisión.

Un par de motores Daimler Benz DB-603, de 1.800 CV cada uno, permitían un peso máximo algo superior al de un caza tradicional.

El avión podía transportar mucho combustible y ofrecía una autonomía de combate un 30% superior a la del Fw 190 o el Me 109. El avión llegó demasiado tarde para ver combate en la guerra y sólo se construyeron 37 unidades.

5: Focke-Wulf Fw 187

Focke-Wulf Fw 187

A menudo se considera que el Fw 187 fue un competidor del Messerschmitt Bf 110, pero la verdad es bastante menos sencilla.

Kurt Tank diseñó el Falke como caza monoplaza de escolta de largo alcance, y era un avión excelente.

6: Focke-Wulf Fw 187

Focke-Wulf Fw 187

Aunque es poco probable que hubiera cambiado el curso de la guerra, su mejor rendimiento que el Bf 110 y su mayor alcance que el Bf 109 habrían sido útiles durante la Batalla de Inglaterra. Fue cancelado principalmente debido a que los motores no estaban disponibles.

4: Polikarpov I-185

Polikarpov I-185

El I-185 era un avión excelente estropeado por los problemas de motor, la política, el calendario y la pura mala suerte.

Era potente, bastante ligero y volaba muy bien.

4: Polikarpov I-185

Polikarpov I-185

Sin embargo, con la invasión alemana los soviéticos necesitaban muchos cazas inmediatamente y no se podían permitir el lujo de esperar a tener prototipos prometedores, por lo que en su lugar se produjeron tipos más antiguos y menos populares.

Tres aviones entraron en combate y lo hicieron muy bien.

3: Beechcraft XA-38 Grizzly

Beechcraft XA-38 Grizzly

El armamento principal de este avión era un gran cañón de 75 milímetros en el morro, el mismo que montaba el tanque Sherman, y también tenía dos ametralladoras delanteras de calibre 50.

3: Beechcraft XA-38 Grizzly

Beechcraft XA-38 Grizzly

El Grizzly también era rápido, con una velocidad máxima de 605 km/h. Por desgracia, utilizaba los mismos motores Wright R-3350 que el B-29, y ese avión tenía prioridad.

2: Grumman F5F ‘Skyrocket’

Grumman F5F ‘Skyrocket’

El Skyrocket era un avión de aspecto radical, pero volaba muy bien y se justificaba mejor que muchos aviones rivales, incluido el Spitfire.

2: Grumman F5F ‘Skyrocket’

Grumman F5F ‘Skyrocket’

Entonces, ¿por qué este avión maravilla nunca entró en servicio? Dos motores significaban una complejidad añadida y una cadena de suministro más exigente, lo cual es un asunto serio cuando se opera desde un portaaviones. Además, el Skyrocket estaba aquejado de múltiples pequeños problemas.

1: Heinkel He 100

Heinkel He 100

Las primeras versiones de prueba del He 100 eran muy rápidas y tenían un alcance impresionante. El sistema de refrigeración era poco fiable, pero cuando se cambió, el avión se convirtió probablemente en el mejor caza del mundo.

1: Heinkel He 100

Heinkel He 100

Sin embargo, no fue así, ya que la Luftwaffe se centró en el Bf 109. Dado que su alcance significaba que el Bf 109 sólo podía operar sobre Londres durante diez minutos en 1940, un avión de largo alcance como el He 100 habría sido muy útil.

Sin embargo, los pocos He 100 construidos se utilizaron para fotografías publicitarias como ésta.