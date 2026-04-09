Zoé Robledo: el IMSS del porvenir es viable y se construye con eficiencia

• Afirmó que gracias a un ejercicio eficiente, honesto y responsable de los recursos se impulsa el crecimiento en infraestructura, personal y atención médica.

• Destacó que el fortalecimiento de los ingresos del IMSS es posible gracias a la ampliación de la seguridad social y las nuevas modalidades de aseguramiento.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que el IMSS del porvenir es viable, al sostener que el crecimiento de la institución en infraestructura, personal y capacidad de atención se respalda en análisis financieros y técnicos sólidos, en un ejercicio responsable, eficiente y honesto de los recursos para fortalecer el presente sin comprometer la sostenibilidad futura.

Durante la inauguración de la 8ª Reunión Regional Norte 2026, del 8 al 10 de abril, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Zoé Robledo destacó que esta reunión regional adopta un enfoque orientado a reflexionar sobre el contexto actual y el rumbo de la institución, cuyo eje central de los trabajos gira en torno a la pregunta sobre la viabilidad del Instituto.

El director general enfatizó que la viabilidad del Seguro Social depende en gran medida del ejercicio eficiente, honesto y responsable del gasto en las Representaciones, así como de una convicción firme en lo público y en las instituciones.

Zoé Robledo aseguró que hay cinco ejes que permitirán un IMSS en permanente mejora y crecimiento: calidad en el servicio con menos tiempos de espera y Trato Digno; supervisión en territorio; eficiencia y honestidad en el gasto; vinculación con otras autoridades y las prioridades estratégicas del gobierno federal, como es la participación en programas como Vive Saludable, Vive Feliz y Salud Casa por Casa.

Expuso el incremento en el número de personas con acceso a la seguridad social en el país; mientras que en 2018 el 53.5 por ciento no tenían acceso a ésta, hoy es el 48.2, un cambio que tiene mucho que ver con acciones del IMSS, la institución que más ha incrementado su población derechohabiente en el país, lo que ha tenido que ver con el crecimiento del empleo y salarios.

Señaló que el fortalecimiento del IMSS puede lograrse con la ruta trazada de nuevas formas de aseguramiento, como la afiliación de las Personas Trabajadoras Independientes, Personas Trabajadoras del Hogar y Personas Trabajadoras de Plataformas.

“Del primero de julio de 2025 a febrero de 2026 han ingresado por cuotas de las Personas Trabajadoras de Plataforma 2 mil 245 millones de pesos y los gastos en los datos que tiene la Dirección de Prestaciones Médicas no son mayúsculos, entre otras cosas porque muchas personas ya estaban aseguradas, de cualquier manera, ya los íbamos a atender”, dijo.

El titular del Seguro Social añadió que otro compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es la incorporación de trabajadores agrícolas al régimen de seguridad social, lo cual implica un cambio estructural del modelo económico en regiones como San Quintín, Baja California.

Destacó que el trabajo coordinado con la Cancillería en el norte del país y con la Red Consular ha representado un ingreso adicional para el instituto mediante la afiliación de Personas Trabajadoras en el Extranjero.

El director general del IMSS dijo que una de las prioridades es la prevención de enfermedades, labor que se consolida con la implementación del programa “Vive Saludable”. Vive Feliz, que representa un nuevo modelo de atención.

Por otra parte, el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, destacó el ambiente de comunicación, diálogo y trabajo que se logra en las reuniones regionales para construir dinámicas que permitan avanzar y profundizar en la operación del Instituto.

Señaló que estas reuniones hacen posible hacer frente a los retos del Seguro Social, por lo que la expectativa es que con la experiencia y compromiso renovado se consolide el esfuerzo colectivo para velar el futuro de la institución.

Guerrero García reportó que la Reunión Regional Norte ha sido una de las más eficientes, con 2 mil 904 acuerdos cumplidos por parte de las delegaciones, de 3 mil 371 acuerdos suscritos, lo que representa el 86 por ciento.

Aclaró que en el caso de la Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de esta región se han tenido el 84 por ciento de cumplimiento de acuerdos, algunos de los cuales tienen que ver con procesos, no solo actos, asignaciones o compromisos de inversión.

El director de Operación y Evaluación del Seguro Social señaló que en la presente reunión regional participan 128 personas para mantener una institución fuerte, con integridad, transparencia, honestidad y espíritu firme de servicio.

La 8ª Reunión Regional Norte 2026 servirá como un espacio estratégico de análisis, coordinación y fortalecimiento de los servicios médicos. El encuentro reúne a autoridades médicas y directivas de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

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