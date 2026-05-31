Va una mujer a encabezar la nueva comandancia en zona oriente, será elegida por el alcalde

En esta semana que está por concluir, el comisario de Seguridad Pública Municipal Julio Salas sostuvo reunión con el Comité contra la violencia que conforma Martha Moctezuma, titular del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, y entregaron tres perfiles candidatos para encabezar la nueva comandancia que estará ubicada en la zona oriente de la capital.

“Me entregaron tres nombres y la verdad estoy muy contento porque estamos a pasos de graduarse la generación en julio y arrancamos con el nuevo Distrito, donde van policías y patrullas, sin embargo, todavía esperaremos a que termine la construcción de la comandancia”.

Salas González confirmó a Entre Líneas que los nombres por el momento de las candidatas a coordinadora no pueden ser revelados, ya que deben de pasar primero por revisión del alcalde Marco Bonilla. Dejó claro que son perfiles de experiencia, otros jóvenes, capacitados, son perfiles del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), Criminalística y del área de despliegue,

Será en esta semana entrante cuando ya haya respuesta en cuanto a los perfiles o la elegida. El jefe de las fuerzas municipales sostuvo que las policías le agradecieron por las oportunidades, razón por la cual, deja claro que hay orgullo al interior de la DSPM por ver a las mujeres tomar el liderazgo.