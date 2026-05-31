Prevé Segob que convivan protestas y Mundial

Con la cuenta regresiva para el arranque del Mundial, las protestas sociales continúan y la Secretaría de Gobernación prevé que puedan ocurrir a la par que los partidos de futbol, aunque su deseo es que sean lejos de los estadios.

La Secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que la Segob ha avanzado en los acuerdos con el ala más dura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tiene un plantón a unas calles del Zócalo capitalino y ha amagado con impedir la fiesta futbolera.

Rodríguez aseguró que existen garantías para todos los eventos después del 11 de junio, cuando inicia el torneo de la FIFA 2026, pero admitió que les preocupa que derivado del cierre de vías terceros sufran las consecuencias.”Lo que nos preocupa es la afectación a terceras personas; nos afecta no a nosotros los servidores públicos, les afecta a los ciudadanos, pero pues siempre está el debate, la paradoja entre la libre manifestación y el libre tránsito, entonces queremos que las dos puedan convivir en México”, adelantó en entrevista tras llegar al informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

Este domingo, la Sección 22 de la CNTE permitió que Sheinbaum llevara a cabo su evento sin manifestarse, sin embargo, organizó un mensaje político en el Parque de la Primavera, en Oaxaca.

Información tomada de Agencia Reforma