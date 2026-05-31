Kanye West rompe récord de asistencia en Estambul

El rapero ganador del Grammy, Kanye West, también conocido como Ye, hizo su esperado debut en Estambul este sábado 30 de mayo, atrayendo a una multitud récord de aproximadamente 118 mil fans al Estadio Olímpico Atatürk.

De acuerdo con el también productor musical, así como varios medios internacionales como Billboard, este es el concierto de West en un estadio con la mayor asistencia de su carrera.

Anunciado como uno de los eventos musicales más importantes del año, el show transformó Estambul en un punto de encuentro global para los fans del hip-hop, con decenas de miles de personas que viajaron desde toda Europa, Oriente Medio y otros lugares para presenciar la primera actuación de West en Turquía.

“Solo quiero decirles que acabamos de romper el récord de 118 mil, la mayor asistencia a un concierto en un estadio de todos los tiempos”, señaló el rapero a los fans durante el espectáculo, aunque dejando fuera ciertos detalles sobre el récord.

Miles de asistentes abarrotaron las estaciones de metro de toda la ciudad, registrándose un tráfico especialmente denso en la línea M9 Ataköy-Olimpiyat, mientras los fans se apresuraban a llegar al estadio antes del show, de acuerdo con medios locales.

Información tomada de Agencia Reforma