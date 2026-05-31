Confirman muerte de director de la JMAS Juárez; cierran uno de los sentidos de la carrera Panamericana por accidente

Este día fue confirmado el fallecimiento de Marco Licón, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez, en un accidente carretero que también cobró otra víctima.

El accidente ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura del entronque a Nuevo Casas Grandes.

El percance involucró a dos vehículos, y en uno de los cuales viajaba Licón Barraza.

La carretera fue cerrada en uno de los sentidos por elementos de la Guardia Nacional de Carreteras.

Marco Licón Barraza asumió el 11 de diciembre del año pasado como titular de la JMAS Juárez, en sustitución de Sergio Nevárez.

El reporte de la Guardia Nacional informa que:

1. Paciente femenina de 23 años originaria de Nuevo México, Alejandra Cano 1 parto previo, presenta embarazo gemelar con 6 meses de gestación, eyectada durante la volcadura, desorientada con Glasgow de 13

2. Adrián Maldonado 15 años antecedente de lupus, Glasgow de 15 con probable Fx de clavícula izquierda AMARILLO

3. Aitana Maldonado de 5 años viajaba en asiento para niños, presenta dolor de cabeza y herida en un dedo

4. María Teresa Maldonado de de 45 años con herida en mano también VERDE

5. FEM DE 45 MARIA TERESA MALDONADO CONCIENTE G15 HERIDA DEDO 2 DE MANO DERECHA FX EXPUESTA VERDE

2 FALLECIDOS

6 LESIONADOS QUE SI SE ATENDIERON Y UNO QUE NO QUIZO ATENCION