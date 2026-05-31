Vive Chihuahua jornada histórica para el LimaLama nacional e internacional tras seminario con Erik Feregrino

La ciudad de Chihuahua fue escenario de una extraordinaria jornada de crecimiento, unidad y fortalecimiento marcial con la realización del Seminario Técnico de Limalama, evento que reunió a destacados exponentes de las artes marciales provenientes de Chihuahua, Sonora y Jalisco.



La capacitación fue impartida por el Máster Erik Feregrino, Cinturón Negro 8º Grado y Director Técnico de la Organización Internacional La Última Defensa, quien compartió conocimientos, filosofía y experiencia con los más de 45 participantes que se dieron cita para vivir una intensa jornada de aprendizaje y perfeccionamiento técnico.



Este importante encuentro reafirmó los valores que distinguen al Limalama: disciplina, honor, respeto, lealtad y espíritu de superación, fortaleciendo además los lazos de hermandad entre las academias que integran la gran familia KOAS.



El organizador y anfitrión del evento, Máster Alex Ramírez, expresó su profundo agradecimiento a todos los asistentes, maestros, instructores, alumnos y familias que hicieron posible este acontecimiento, así como a la Organización KOAS México por su permanente respaldo al desarrollo de las artes marciales y a la formación de nuevas generaciones de líderes y guerreros.



De igual manera, reconoció el invaluable apoyo de la organización internacional La Última Defensa, institución que continúa preservando y proyectando el legado del Limalama a nivel nacional e internacional bajo la dirección del Máster Erik Feregrino.



Como parte de esta histórica jornada, el Máster Alex Ramírez recibió oficialmente el grado de Cinturón Negro 7º Dan y el título de MALAMALUA, una de las más altas distinciones dentro de la estructura marcial del Limalama, reconocimiento otorgado por el Máster Erik Feregrino y avalado por la Organización Internacional La Última Defensa.



Este nombramiento representa más de tres décadas de dedicación ininterrumpida, sacrificio, enseñanza y servicio a las artes marciales, consolidando una trayectoria ejemplar que ha contribuido de manera significativa al crecimiento del Limalama en Chihuahua y en México.

“Este reconocimiento no es solamente mío; pertenece a cada alumno, maestro, familia y compañero de camino que ha formado parte de esta historia. Hoy celebramos un grado, pero sobre todo celebramos años de trabajo, perseverancia y amor por nuestro arte marcial”, expresó el Máster Alex Ramírez.



Con este importante acontecimiento, Chihuahua continúa posicionándose como un referente nacional en la promoción y desarrollo del Limalama, demostrando que el verdadero espíritu del guerrero se construye con humildad, constancia y compromiso.



¡Gracias Organización KOAS México! ¡Gracias La Última Defensa! ¡Gracias Máster Erik Feregrino por su confianza, liderazgo y ejemplo!

“El rango distingue la experiencia; el honor distingue al verdadero guerrero.”