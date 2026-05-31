Reportan fallecimiento de Marco Licón, director de la JMAS Juárez; perdió la vida en accidente carretero

La tarde de este domingo se reportó el fallecimiento de Marco Licón, quien fuera titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Juárez.

Según trascendió, Marco Licón perdió la vida en un accidente automovilístico, cuando circulaba sobre la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 100.

Licón Barraza fue designado como Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez en diciembre de 2025, tras la salida de Sergio Nevárez Rodríguez.

Anteriormente se desempeñó como director del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, administrador de la aduana interior del estado y jefe del Departamento de Compras de la JMAS.

Descanse en paz