Reconoce DSPM a ganadores de la Carrera D.A.R.E. 2026

-Cientos de corredores participaron en la competencia que promueve estilos de vida saludables y la prevención entre niñas, niños y jóvenes

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de mayo de 2026.- Con una destacada participación de corredoras y corredores de distintas edades, se llevó a cabo con éxito la Carrera D.A.R.E. 2026, evento que fomenta la activación física, convivencia familiar y los valores preventivos entre la comunidad.

Al término de la competencia se realizó la premiación de las y los ganadores de las diferentes categorías, reconociendo el esfuerzo, disciplina y dedicación de quienes participaron en esta edición.

Entre los resultados destacan:

La policía Tercero Alejandra

Camarena quien se llevó el primer lugar en los 5k femenil.

Categoría 20 a 29 años femenil

Primer lugar: Yazmíne Ontiveros

Segundo lugar: Jacel Ramírez

Tercer lugar: Ximena Ramos Parra

Categoría 40 a 49 años femenil

Primer lugar: Irene Rubio

Categoría 60 a 69 años femenil

Primer lugar: Sofía Cruz

Categoría 20 a 29 años varonil

Primer lugar: Karlo Ontiveros

Segundo lugar: Erick Medina

Tercer lugar: Julio Báez

Categoría 14 a 19 años varonil

Primer lugar: Bryan Ramos

Segundo lugar: Gael Aragón

Tercer lugar: Emiliano Lozano

Categoría 30 a 39 años varonil

Primer lugar: Alan Enríquez

Segundo lugar: Ever López

Categoría 40 a 49 años varonil

Segundo lugar: Alfonso Portillo

Tercer lugar: Marco René Pérez

Categoría 50 a 59 años varonil

Primer lugar: Paul Mendoza

Segundo lugar: Félix Valdez

Tercer lugar: Alejandro Guillén

Categoría 60 años y más varonil

Primer lugar: José María López

Segundo lugar: Víctor Blanco

La Dirección de Seguridad Pública Municipal agradece la participación de todas y todos los corredores, así como de las familias que se sumaron a esta actividad que forma parte de las acciones de prevención impulsadas por el programa D.A.R.E., que durante dos décadas ha promovido valores y estilos de vida saludables entre la niñez y juventud chihuahuense