Reconoce DSPM a ganadores de la Carrera D.A.R.E. 2026

-Cientos de corredores participaron en la competencia que promueve estilos de vida saludables y la prevención entre niñas, niños y jóvenes
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de mayo de 2026.- Con una destacada participación de corredoras y corredores de distintas edades, se llevó a cabo con éxito la Carrera D.A.R.E. 2026, evento que fomenta la activación física, convivencia familiar y los valores preventivos entre la comunidad.
Al término de la competencia se realizó la premiación de las y los ganadores de las diferentes categorías, reconociendo el esfuerzo, disciplina y dedicación de quienes participaron en esta edición.
Entre los resultados destacan:
La policía Tercero Alejandra
Camarena quien se llevó el primer lugar en los 5k femenil.
Categoría 20 a 29 años femenil
Primer lugar: Yazmíne Ontiveros
Segundo lugar: Jacel Ramírez
Tercer lugar: Ximena Ramos Parra
Categoría 40 a 49 años femenil
Primer lugar: Irene Rubio
Categoría 60 a 69 años femenil
Primer lugar: Sofía Cruz
Categoría 20 a 29 años varonil
Primer lugar: Karlo Ontiveros
Segundo lugar: Erick Medina
Tercer lugar: Julio Báez
Categoría 14 a 19 años varonil
Primer lugar: Bryan Ramos
Segundo lugar: Gael Aragón
Tercer lugar: Emiliano Lozano
Categoría 30 a 39 años varonil
Primer lugar: Alan Enríquez
Segundo lugar: Ever López
Categoría 40 a 49 años varonil
Segundo lugar: Alfonso Portillo
Tercer lugar: Marco René Pérez
Categoría 50 a 59 años varonil
Primer lugar: Paul Mendoza
Segundo lugar: Félix Valdez
Tercer lugar: Alejandro Guillén
Categoría 60 años y más varonil
Primer lugar: José María López
Segundo lugar: Víctor Blanco
La Dirección de Seguridad Pública Municipal agradece la participación de todas y todos los corredores, así como de las familias que se sumaron a esta actividad que forma parte de las acciones de prevención impulsadas por el programa D.A.R.E., que durante dos décadas ha promovido valores y estilos de vida saludables entre la niñez y juventud chihuahuense