Más de 50 mil chihuahuenses respaldan en Juárez los dos años del triunfo de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La Plaza de la Mexicanidad fue escenario de una de las concentraciones más importantes en el norte del país en apoyo a la Presidenta de México.

La convocatoria reflejó la fuerza territorial de Cruz y el avance del movimiento en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En el marco del segundo aniversario del histórico triunfo electoral de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, más de 50 mil personas se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad para expresar su respaldo a la Presidenta de México y a la continuidad de la transformación en el país.

La concentración realizada en Ciudad Juárez se consolidó como una de las muestras de apoyo más relevantes en el norte del país. La respuesta ciudadana confirmó el respaldo que mantiene la Presidenta Sheinbaum en Chihuahua y evidenció la capacidad de organización y convocatoria encabezada por Cruz en la frontera.

El encuentro también mostró el crecimiento del movimiento en el estado, a partir de la suma de liderazgos locales, estructuras territoriales y sectores sociales que han venido fortaleciendo una ruta de unidad rumbo al futuro político de Chihuahua.

A través de sus redes sociales, Cruz destacó la fuerza de la concentración y el respaldo de las y los chihuahuenses a la Presidenta de la República.

“¡Todo el apoyo a nuestra Presidenta desde la Plaza de la Mexicanidad! Miles de chihuahuenses celebramos estos dos años del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. La fuerza de este movimiento está en un pueblo que nunca se raja y que respalda con todo a nuestra Presidenta”, expresó.

La jornada en Ciudad Juárez dejó claro que el respaldo ciudadano a la Presidenta Claudia Sheinbaum también tiene fuerza en Chihuahua, y que Cruz se consolida como uno de los principales articuladores territoriales del movimiento en el Estado Grande.