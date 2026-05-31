Con Maru empieza la batalla para recuperar a México del totalitarismo de Morena: Manque Granados

Manque Granados celebró el amplio respaldo a la gobernadora en el evento #YoConMaru

La diputada federal Manque Granados reconoció la fortaleza y valentía de los chihuahuenses al respaldar a la gobernadora Maru Campos durante el evento #YoConMaru, y citando el discurso de la Gobernadora, expresó que en Chihuahua empieza la batalla para recuperar a México del totalitarismo de Morena.

Tras el evento, realizado en el Centro de Convenciones de la capital del estado ante más de 14 mil personas, Manque Granados destacó que Chihuahua vuelve a colocarse al frente de la defensa de los valores democráticos y de las libertades, en un momento que consideró decisivo para el país.

“Hoy demostramos la fortaleza y valentía con la que los chihuahuenses respaldamos a nuestra gobernadora Maru Campos. Aquí, en Chihuahua, empieza una vez más la batalla para recuperar a México del totalitarismo de Morena”, expresó.

El encuentro reunió a figuras relevantes del panismo nacional, entre ellas los expresidentes de México Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, además de líderes nacionales y chihuahuenses que manifestaron su respaldo a la mandataria estatal.

“Por la patria, la familia y la libertad, vamos con Maru hasta donde tope”, sostuvo.

Asimismo, Manque Granados subrayó que Chihuahua se ha distinguido históricamente por enfrentar los desafíos con firmeza y sin ceder ante presiones.

“Chihuahua no se arrodilla, ni ante el crimen ni ante Morena”, reiteró.