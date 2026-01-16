Yadhira Carrillo, ¿lista para un nuevo amor tras su separación de Juan Collado?

La actriz Yadhira Carrillo habló de cómo vive su soltería tras la separación del abogado Juan Collado.

Luego de meses de especulaciones, Yadhira Carrillo confirmó a finales de 2025 su separación de Juan Collado luego de 13 años de matrimonio y pese a que ella lo acompañó durante los años que él estuvo preso acusado por los delitos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este inicio de año, Yadhira fue abordada por la prensa y, con total honestidad, habló de lo complejo que fue 2025, sin embargo, se mostró emocionada por su nueva soltería. La actriz dejó en claro que su vida sigue un rumbo distinto y prioriza su tranquilidad y el amor familiar.

Yadhira Carrillo, ¿lista para un nuevo amor tras separación de Juan Collado?

“Estamos muy contentos así. Estamos todos muy bien y le deseo lo mejor”, dijo la actriz Yadhira Carrillo al ser cuestionada sobre cómo está luego de su separación del abogado.

Sobre lo que tuvo que enfrentar el año pasado, uno de los más complicados de su vida, Yadhira fue honesta: “No, todo es complicado en la vida, a veces diario. Pero tienes siempre que seguir adelante, trabajar y estar feliz con todo”.

Juan Collado y Yadhira Carrillo (Agencia México)

Asimismo, confesó que disfruta de su soledad y, contrario a lo que se especuló, no atravesó depresión tras su separación, por el contrario, ha podido dedicarse a ella misma y retomar su carrera profesional: “No, no, no, nada de eso, al contrario. Estoy súper, ha sido lo mejor. Yo creo que de las mejores cosas que pueden pasar en la vida es cuando tú estás donde necesitas estar. Y yo estoy súper a gusto”.

https://www.youtube.com/embed/78zPXWis3fE?si=MrvDIKcWYZ3obI4J

En este momento de plenitud, la actriz de la telenovela Los hilos del pasado no piensa en buscar nuevamente el amor: “No, no, yo estoy muy bien. Ya no me alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas tan hermosas. El volver a tu nido es precioso, de verdad”.

Actualmente, Yadhira se encuentra enfocada en el cuidado de la mujer más importante de su vida. “Estoy con mi mamá, cuidándola. Mi mamá tiene 78 años y es la más feliz. Siempre está de buen humor, siempre está contenta”.

Sobre su regreso a la ciudad, aseguró que fue por motivos de trabajo en Los hilos del pasado: “Vengo porque va a ser el final de la novela. Nos vamos a reunir el viernes. Estoy como en los dos mejores mundos, con mi familia, en mi nido, y acá con mi chamba y también con el cariño y el apoyo de Juan, no me falta nada, estoy muy bien”, finalizó.

La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado

Juan Collado y Yadhira Carillo. (Agencia México)

Yadhira y Juan se casaron en 2012 y durante más de una década fueron una pareja muy visible en el ámbito social y político. En 2019, Collado fue preso por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; durante ese periodo, su esposa se mantuvo a su lado, visitándolo constantemente y defendiendo su inocencia. En 2025, tras la liberación del abogado , la actriz confirmó públicamente la separación.