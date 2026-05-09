Entregan primera carga del Croquetón a refugios de animales vulnerables

Se repartieron 520 kilos en tres albergues de gran capacidad

Como parte de la segunda fase de la campaña “Croquetón”, dedicada al apoyo de perros y gatos en condiciones vulnerables, se realizó la primera entrega de alimento y artículos recolectados a refugios del municipio de Chihuahua.

Durante esta primera etapa, la coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza; la regidora Rosario Ávila; y el regidor Luis Abraham Villegas Escandón visitaron tres refugios ubicados al norte de la ciudad, donde se distribuyeron 520 kilos de alimento, beneficiando a cerca de 100 animales rescatados de las calles o víctimas de abandono.

Entre los primeros espacios beneficiados se encuentran el Refugio Albergue Canino Salvando Vidas y el Refugio de Sacramento, cuyos representantes agradecieron el respaldo de la ciudadanía y el trabajo coordinado del Gobierno Municipal para impulsar esta causa.

Cabe señalar que la campaña, realizada durante el mes de abril, logró recaudar 2.4 toneladas de alimento, así como diversos artículos de limpieza, mismos que serán distribuidos de manera equitativa en los refugios que más lo necesitan.

Finalmente, las autoridades informaron que continuarán compartiendo, a través de distintos canales, el avance en la entrega de donativos y el impacto que cada aportación genera en beneficio del bienestar animal.