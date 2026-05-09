Checa aquí las recomendaciones para asistir al concierto “Orquestándola Norteño Sinfónico” en El Palomar

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, recuerda que mañana se llevará a cabo el concierto “Orquestándola Norteño Sinfónico” con la participación de Conjunto Primavera en el Parque El Palomar, a partir de las 4:00 de la tarde, por lo que invita a las familias chihuahuenses a prepararse para disfrutar de esta gran celebración del Día de las Madres.

Este espectáculo reunirá la fuerza de la música norteña con la grandeza de una orquesta sinfónica, en una experiencia única que contará con la participación de músicos chihuahuenses, talento nacional e internacional, bajo la dirección del maestro Samvel Abrayaham y con arreglos musicales de Alfredo Corrales.

Además del concierto, las madres asistentes podrán participar en dinámicas y rifas especiales, entre las que destaca un automóvil y dos viajes a cancún como parte de esta celebración organizada para reconocer y festejar a las mamás de Chihuahua Capital.

Con el objetivo de brindar una experiencia segura y ordenada para todas y todos los asistentes, el Gobierno Municipal comparte las siguientes indicaciones y recomendaciones:

Objetos no permitidos:

Armas de fuego • Objetos punzocortantes • Bebidas alcohólicas • Drones • Vapeadores • Cualquier tipo de droga • Botellas de vidrio • Encendedores o iniciadores de fuego • Selfie sticks o tripiés • Cadenas o hebillas grandes • Mascotas • Apuntadores láser • Pirotecnia • Sillas

Recomendaciones para asistentes:

Protegerse del sol utilizando sombrero, gorra o paraguas • Llevar agua o bebidas hidratantes • Utilizar ropa y calzado cómodo • Cuidar pertenencias personales durante el evento



Asimismo, se recuerda que el acceso será completamente gratuito y no habrá lugares preferenciales, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar cómodamente del espectáculo. También se contará con gradería en la parte posterior del recinto para aproximadamente 2 mil 500 personas para mayor comodidad del público.

El Gobierno Municipal invita a las familias chihuahuenses a vivir esta gran experiencia musical y celebrar juntos a las madres con un evento lleno de emoción, música y convivencia familiar.