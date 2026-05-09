Destaca Chihuahua en la Feria Nacional de San Marcos

– Visitantes y medios de comunicación resaltan al pabellón del estado como uno de los más atractivos y completos del evento

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, informó que el pabellón de la entidad registró una destacada participación en la Feria Nacional de San Marcos, considerada la más grande e importante de México y Latinoamérica.

Como invitada en esta edición, la representación estatal promueve diversas experiencias turísticas y destinos, como Chihuahua capital, Ciudad Juárez, el Parque Barrancas y los Pueblos Mágicos de Batopilas, Creel, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, señaló que medios de comunicación de Aguascalientes, influencers y creadores de contenido, reconocieron al pabellón chihuahuense como uno de los más bellos y completos en la historia de la feria, debido a su variedad de actividades y experiencias interactivas.

Entre los principales atractivos se encuentran una réplica del tren Chepe, una tirolesa infantil operada por el Parque Barrancas y exhibiciones de alfarería tradicional elaborada por artesanos del estado.

Además, la delegación estatal rehabilitó una tirolesa exterior que permanecía fuera de operación desde hace varios años, con el propósito de acercar al público a la experiencia turística de la Sierra Tarahumara.

“Llevamos representaciones de las siete regiones turísticas del estado. Tenemos desde rodeo y exposiciones ganaderas hasta la presencia de nuestras cocineras tradicionales y los cinco Pueblos Mágicos. Incluso instalamos una experiencia inmersiva del desierto y la sierra para que las y los visitantes vivan Chihuahua de cerca”, expresó Gómez Gallegos.

En el pabellón también participan las secretarías de Cultura, Desarrollo Rural, Educación e Innovación y Desarrollo Económico, que exhiben la riqueza cultural, turística y productiva de la entidad en distintas áreas del recinto ferial.