Será mañana a las 8:00 am en Lago Di Como la Primera Carrera DARE

Todo se encuentra listo para la Primera Carrera DARE 2026, que se llevará a cabo este próximo domingo 10 de mayo como parte de la celebración por el 20 aniversario del programa DARE en Chihuahua, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal invita a las familias chihuahuenses a sumarse a esta gran actividad.

Niñas, niños, adolescentes y adultos podrán participar en 5 o 10 kilómetros, en un ambiente completamente familiar, además de convivir con Darío, la mascota oficial de DARE este domingo a las 8:00 de la mañana, en Lago Di Como. A esta celebración pueden acudir acompañados de sus mascotas.

Se invita a las familias a disfrutar de una mañana enfocada en la activación física, la unión familiar y la prevención, promoviendo estilos de vida saludables y espacios de sana convivencia. Si desean obtener mayor información pueden comunicarse al número 614-408-53-64.

Los primeros 100 corredores en registrarse tendrán un descuento y solo pagarán 300 pesos, mientras que el precio regular es de 350 pesos. El paquete que se entrega contiene una playera sublimada, medalla troquelada, número acerado, hidratación y más.

El Gobierno Municipal continúa impulsando este tipo de actividades para fortalecer la proximidad social, fomentar la convivencia entre ciudadanía y autoridades, así como reforzar las acciones preventivas contra el consumo de sustancias nocivas y situaciones de violencia.