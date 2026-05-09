SSPE detiene a presunto implicado en robo con violencia en Ciudad Juárez

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, logró la detención de un masculino presuntamente relacionado con un robo con violencia cometido en perjuicio de una empresa en Ciudad Juárez.

La acción fue realizada por elementos de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor, derivado de investigaciones relacionadas con un atraco registrado el pasado 6 de mayo, en el que fueron despojados aproximadamente 180 mil pesos en efectivo.

Como parte de las diligencias, los detectives desarrollaron entrevistas, recorridos de campo y análisis de videograbaciones de cámaras particulares y de la Plataforma Centinela, en coordinación con la Dirección de Análisis Táctico, logrando identificar un vehículo posiblemente involucrado en los hechos.

Fue en el cruce de las calles Asfalto y Alumbre, en la colonia Vista Hermosa, donde los agentes localizaron un automóvil con características coincidentes con las obtenidas durante la investigación, procediendo a la intervención policial.

En el lugar fue detenido Samuel V. H., a quien se le aseguraron cinco envoltorios con un polvo blanco con características propias de la cocaína, así como un vehículo presuntamente relacionado con el caso.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y para continuar con las investigaciones correspondientes respecto a su probable participación en el robo con violencia.

La SSPE reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa para combatir los delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.