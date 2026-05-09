Balean a motociclista en la colonia Santa Rosa

Un hombre de 37 años resultó lesionado de bala tras ser atacado en las calles Cuarta y Zubirán, en la colonia Santa Rosa.

La víctima caminó hasta la calle Cuarta para pedir ayuda luego de la agresión. Paramédicos de URGE lo atendieron por una herida en la pierna derecha y lo trasladaron a un hospital.

Los responsables huyeron en un Nissan Sentra blanco. En el lugar fueron localizados dos casquillos calibre 9 milímetros. Además, al lesionado le aseguraron un arma de utilería y varias porciones de cristal.