CEAVE fortalece la resiliencia en Guachochi a través del Encuentro con Enfoque Psicosocial

Como parte de las acciones permanentes de atención integral y reconstrucción del tejido social, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) llevó a cabo un Encuentro con Enfoque Psicosocial en el municipio de Guachochi, contando con la participación de más de 25 personas víctimas de diversos delitos.

El encuentro tuvo como objetivo principal brindar un espacio seguro para el desahogo emocional y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. A través de una metodología diseñada especialmente para poblaciones que han enfrentado delitos de alto impacto, el equipo de especialistas de la CEAVE facilitó herramientas para el manejo del trauma y el empoderamiento personal.

Durante la jornada, las y los participantes se involucraron en diversas dinámicas grupales que permitieron:

Reconocimiento emocional: Espacios de diálogo para validar las experiencias individuales y colectivas.

Fortalecimiento de redes de apoyo: Actividades de integración para fomentar la solidaridad entre las víctimas de la región.

Dinámicas de resiliencia: Ejercicios prácticos enfocados en identificar fortalezas personales para retomar sus proyectos de vida.

La implementación de estos encuentros en Guachochi responde a la necesidad de descentralizar los servicios de atención y llevar el acompañamiento especializado a las zonas con mayor vulnerabilidad geográfica.

“Nuestra prioridad es que ninguna víctima se sienta sola en su proceso. Estos encuentros no solo son terapéuticos, sino que representan un acto de justicia social al devolverles la voz y la dignidad, todo con un enfoque de interculturalidad” señaló la coordinadora de zona Veronica Rodríguez.

Con estas acciones, la CEAVE reafirma su compromiso de brindar un acompañamiento humanista y profesional, asegurando que el enfoque psicosocial sea el eje rector en la atención a quienes han sido afectados por diversos delitos en el estado de Chihuahua.