Más de mil mamás celebran a lo grande con “La China” Frías y Alfredo Chávez en mega festejo del Distrito 12

Con música, mariachi, comida, baile y un ambiente lleno de alegría, más de mil mamás del Distrito 12 celebraron el Día de las Madres en un mega festejo organizado por la diputada Nancy “La China” Frías en conjunto con el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez.

El evento reunió a cientos mujeres en una gran convivencia donde las asistentes disfrutaron de mariachi, grupo musical en vivo, regalos y una noche pensada especialmente para reconocer el esfuerzo diario de las madres chihuahuenses.

Durante su mensaje, La China Frías destacó que las mamás son el corazón de las familias y reconoció el papel fundamental que tienen en la formación de las nuevas generaciones.

“Las mamás son lo más importante. Yo aprendí de mi mamá los valores del trabajo, del esfuerzo y de nunca rendirse. Y hoy más que nunca tenemos claro que debemos seguir trabajando para que nuestros hijos y nuestros jóvenes tengan un mejor futuro”, expresó.

La legisladora también señaló que, frente a los retos que viven actualmente las juventudes, seguirá impulsando acciones desde el Congreso y en territorio para construir entornos más seguros y con más oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

“Queremos calles más seguras, queremos que la droga no llegue a nuestros jóvenes y queremos que las familias tengan tranquilidad. Aquí no paramos porque sabemos lo que está en juego: el futuro de nuestros hijos”, agregó.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, reconoció la importancia de las madres como base de la familia y de la sociedad.

“Las mamás son quienes sostienen a las familias todos los días. Son ejemplo de trabajo, de amor y de sacrificio. Hoy venimos a agradecerles y a reconocer todo lo que hacen por Chihuahua”, señaló.

Las y los asistentes disfrutaron durante varias horas de música, convivencia y un ambiente familiar que convirtió el festejo en uno de los eventos más grandes realizados en el Distrito 12 con motivo del Día de las Madres.

Con este tipo de actividades, La China Frías continúa fortaleciendo su trabajo cercano a las familias chihuahuenses, manteniendo presencia constante en las colonias y reafirmando una de las principales características de su trabajo: estar cerca de la gente y dar resultados.

“Aquí no paramos”, concluyó la diputada entre aplausos de las asistentes.